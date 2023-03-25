Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Нідерландами прокоментував розгром від Франції.

Збірна Нідерландів напередодні зазнала нищівної поразки від Франції на полі суперників у першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Франція — Нідерланди 4:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "ораньє" Рональд Куман після завершення протистояння розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"У нас не було жодних шансів. Вісім хвилин на годиннику, а ми вже програємо з рахунком 0:2. Проти суперників такого рівня потрібно грати від свистка до свистка, але ми цього вечора не змогли цього зробити.

У цій грі ми показали дуже мало якості. Я не очікував такого розриву в класі поміж нашими виконавцями. Перед вами була не та команда, яку я готував до гри, але ви й самі знаєте обставини.

Але я не хочу виправдовуватися за цю погану гру нашої збірної. Ми повинні були бути набагато більш агресивними й робити менше помилок. Нічого позитивного я в нашій грі не побачив. Ми змогли продемонструвати лише те, що маємо серйозні недоліки в усіх компонентах гри.

Що боляче, так це те, що перший і четвертий голи були забиті через помилки оборони. І, звичайно, це також залежало від якості Мбаппе. Ми визначили, що маємо бути дуже обережними в грі проти нього, але в підсумку не приділяли цьому достатньо уваги.

Франція — дуже сильна команда. Вони монолітні, дуже сильні в фізичному плані, швидкі, особливо в атаці, і мають гравців світового класу на всіх позиціях. Ми такого рівня ще не досягли", — заявив нідерландський керманич.

У наступному турі збірна Нідерландів зіграє вдома проти Гібралтара.