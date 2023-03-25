Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нападник — про гру проти збірної Нідерландів.

Напередодні збірна Франції розгромила Нідерланди в першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Нападник французів Кіліан Мбаппе прокоментував гру, зазначивши, що найважче попереду.

"Ми готувалися весь тиждень, щоб не розчарувати вболівальників. Це перший раз, коли ми грали тут після чемпіонату світу. Ми хотіли зіграти так, як до фіналу чемпіонату світу. Це успішний перший крок, але в групі ще є що робити.

Перша гра з капітанською пов'язкою? Це було нормально, нормально… Я продовжую виконувати свою роботу, допомагати команді, забивати голи, намагаюсь зробити різницю та повести інших за собою. Сьогодні це спрацювало, але це лише початок, і ми не повинні захоплюватися. Найважче ще попереду", — наводить слова Мбаппе офіційний сайт УЄФА.

У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях в Ірландії.