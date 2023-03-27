У 38-річного футболіста 122 голи.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 00:25
Кріштіану Роналду забив за Португалію більше, ніж решта бомбардирів з топ-4 разом.
У грі проти Люксембургу португалець оформив дубль. Всього у нападника, який представляє Ан-Наср, 122 голи за 198 матчів у складі національної команди.
Педру Паулета, який посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії збірної Португалії, забив 47 м'ячів, Ейсебіо – 41, Луїш Фігу – 32. Таким чином, у одного Роналду більше голів, ніж у наступних трьох осіб у рейтингу разом узятих (120).
У поточній кваліфікації Роналду провів 8 матчів: на його рахунку 9 голів та 2 асисти.