Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, оцінює дії футболістів збірної України у матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Збірна України жодним чином не створила дива в стартовому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, хоча й на полі легендарного Вемблі від не неї в нинішньому стані навряд чи хтось того очікував. Поразка засмучує в будь-якому випадку, але значно гірші відчуття супроводжують її, коли команда не виконує жодного удару в площину чужих воріт та за поодинокими виключеннями взагалі дістається чужого штрафного. Руслан Ротань не зміг переграти Гарета Саутгейта в тактичній дуелі, а опонент натомість прочитав та нейтралізував нашу тактику повністю.

За підсумками голосування за підтримки спонсора збірної України ТМ Львівське приз "Лев матчу" у грі проти Англії отримав універсал нашої національної команди — Олександр Зінченко, який цього разу зіграв у центрі поля, де запам’ятався вболівальникам, передусім, своїм непоступливим характером та намаганням якісно змінити на нашу користь перебіг подій на футбольному полі.

Тренерський штаб доволі очікувано зробив акцент у побудові атак саме на вміння Зінченка відшукати партнерів. Власне, коли м’яч перебував у ногах Олександра, то жодних нарікань на якість володіння не було, як і влучність передач, що тільки підтверджує статистика. Інша справа, що більшість із цих пасів відбувалась на власній половині поля, тоді як партнерам не вдавалось чіплятись за м’ячі в боротьбі. Окрім цього, на рахунку Зінченка також була й пара вдалих спроб обіграти суперників, що було дійсно рідкістю за такої гри. Можливо, тому й так запам’ятався нашим уболівальникам.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на Вемблі (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 5,0. У площину воріт збірної України за весь матч було спрямовано вісім пострілів, два з яких у підсумку перетворились на забиті м’ячі. Відповідно решті завадив отримати аналогічний статус воротар Анатолій Трубін, хоча й якихось надзвичайних сейвів при цьому йому не доводилось робити.

Олександр Караваєв — 3,0. Результативна помилка під час обрання позиції, коли суперники забивали свій гол, вочевидь, має справедливо дошкуляти нашому правому фланговому захиснику. Караваєв провів загалом блідий матч, у якому з його краю надходило значно менше загроз, аніж із протилежного боку поля, і зрештою тренерський штаб замінив його на тлі кричущих помилок у другій половині гри.

Олександр Сваток (3,5) — Микола Матвієнко (3,0) — 3,0. Ризикованим кроком було грати з абсолютним дебютантом офіційних поєдинків у центрі захисту в такому матчі, проте травма Дениса Попова не залишила вибору тренерському штабу. І навряд чи хтось може сказати, що Сваток не показав належного рівня в своєму виконанні й хоч якось випадав на загальному тлі гри команди. Матвієнко ж натомість став співучасником другого пропущеного м’яча, помилившись у високій позиції.

Віталій Миколенко — 3,0. Від лівого флангового захисника ніхто не вимагав аж захмарного рівня майстерності в протистоянні проти Саки у власній зоні, бо всі розуміли контекст відсутності Миколенка в останніх матчах Евертона. Зрештою, без належної ігрової практики Віталій не зміг скласти конкуренцію одному з найкращих вінгерів АПЛ поточного розіграшу, що, за великим рахунком, не здивувало.

Тарас Степаненко — 5,0. Було б дивно казати про нашого опорного півзахисника в такій грі інакше, аніж у контексті постійної боротьби. Підкати від Степаненка були ледь не єдиною річчю, що постійно дошкуляла гравцям збірної Англії, проте й від нього вони починали поступово втікати з м’ячем, тож уже під завісу гри Ротань вирішив остаточно позбутись захисної компоненти в центрі поля.

Олександр Зінченко — 5,0.

Георгій Судаков — 4,0. Дедалі більшої ваги продовжує набирати молодий півзахисник у складі донецького Шахтаря, а його постріли з дальньої відстані постійно потрапляють до оглядів матчів. Однак у збірної цього вечора все було дуже погано з побудовою гри в атаці, тож зрештою Судакову не випала нагода продемонструвати власного відчуття голу в чужому штрафному. М’яч чимало затримувався в його ногах, але продовження цьому не було.

Руслан Маліновський — 4,0. Володар єдиного попередження на обидві команди в звітній зустрічі — ось і все, чим може похизуватись наш півзахисник. У Марселі на початку скаржились, що Руслан усе одно продовжує замало бити здалеку по чужих воротах. Але проти Англії в нього й нагод, власне, не було жодних. У силовому футболі Маліновському важко протистояти суперникам, а тут ще й малюнку гри в атаці команда не мала як такого, а за ходом матчу виправити це так і не вдалось.

Михайло Мудрик — 3,0. Англійська преса потрохи починає знайомитись із Мудриком, тож на рівні з Зінченком його згадували в контексті найбільшої загрози в складі нашої збірної. Воно, можливо, і дійсно так, проте Саутгейту не склало великих зусиль просто збільшити кількість футболістів на фланзі Михайла, через що той більше захищався, аніж атакував чи мав можливість продемонструвати фірмову швидкість. А як нападник грає один-в-один у захисті, можна було побачити в моменті з першим голом.

Роман Яремчук — 3,0. У грі без м’яча на чужій половині про форварда або не говорять нічого, або тільки хороше. Останнього в цьому матчі стосовно Яремчука годі й пошукати, бо на його рахунку залишилось 16 дотиків до м’яча та невпевнена робота перед чужим штрафним.

Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Артем Довбик, Євген Коноплянка — 3,0. Жодна із замін, що були спрямовані в напрямку атакувальних дій у виконанні Ротаня себе не виправдала. М’яча в нас більше від появи цієї четвірки футболістів точно не стало, і зрештою жоден не показав нічого в зоні безпосередньої відповідальності. А Коноплянці при цьому ще й довелось підчищати в захисті в компенсований час.

Едуард Соболь — 3,5. Поява свіжого гравця на лівому фланзі дала можливість нам трохи збільшити оберти у власних атаках, проте ненадовго — суперники швидко підлаштуватись під Соболя, і зрештою перекрили лінію передач у його напряму.

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