Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Італії прокоментував перемогу над Мальтою.

Збірна Італії з другої спроби таки зуміла здобути дебютну перемогу в кваліфікації чемпіонату Європи-2024, на виїзді здолавши Мальту.

Мальта — Італія 0:2 Відео голів та огляд кваліфікації Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Скуадри Адзурии" Роберто Манчіні поділився враженнями від побаченого на полі.

"Матео Ретегі знає, як відправити м'яч у сітку, і це не порожні слова для нашої команди. Це те, що побачили наші скаути, коли слідкували за його грою. Йому ще потрібен час, він повинен осягнути європейський футбол, але він вміє забивати, і це вже дуже важлива якість.

Він старався, навіть співав гімн, це вже добре. Присутність Ретегі в Серії А зробила б його сильнішим, допомогло б йому вивчити мову і таким чином більше спілкуватись зі своїми товаришами за командою на полі.

Подібні на Ретегі гравці — це наша можливість посилити склад. У нас є мінімальний відсоток італійців, які регулярно грають у Серії А. Якщо ви подивіться на інші країни, то всі це роблять. У Швейцарії 15 із 20 гравців — "оріунді" (ті, хто виросли за кордоном, але їхні пращури походять з Італії — ред.). Так само і Бельгія. Франція, Німеччина та Англія — усі дивляться за "оріунді".

Ще кілька років тому у нас було багато сильних гравців, і нам не потрібно було цього робити. А інші тим часом так і робили, часто беручи гравців, яким ми допомогли розвиватися і дорослішати. Тож тепер ми будемо адаптовуватись і робити те саме", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі збірна Італії гостюватиме в Північної Македонії.