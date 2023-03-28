Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 27 березня 2023 року, 21:45.

У поєдинку другого туру відбірного етапу Євро-2024 збірна Польщі мінімально обіграла Албанію (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 41 хвилині результативним ударом відзначився Свідерскі.

Для Польщі це була друга гра у відборі та перша перемога після невдачі у грі з Чехією (1:3), а для Албанії це була стартова гра.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Польща — Албанія в рамках відбору на Євро-2024:

Польща — Албанія 1:0

Гол: Свідерскі, 41.

Польща: Щесни, Ківьор, Беднарек, Саламон, Франковські, Каміньські, Зелінські, Лінетті (Д. Шиманьскі, 78), Залевські (Скурась, 68), Левандовські, Свідерскі (С. Шиманьські, 89).

Албанія: Стракоша, Хюсай, Міхай, Кумбула, Баліу, Гьясула (Лячі, 88), Узуні, Аслані (Байрамі, 76), Рамадані, Асані (Мехметі, 70), Цикалеши (Сефері, 75).

Попередження: Лінетті, Саламон — Хюсай, Лячі.