Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 27 березня 2023 року, 21:45.
Польща — Албанія, pzpn.pl
28 березня 2023, 09:17
У поєдинку другого туру відбірного етапу Євро-2024 збірна Польщі мінімально обіграла Албанію (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 41 хвилині результативним ударом відзначився Свідерскі.
Для Польщі це була друга гра у відборі та перша перемога після невдачі у грі з Чехією (1:3), а для Албанії це була стартова гра.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Польща — Албанія в рамках відбору на Євро-2024:
Польща — Албанія 1:0
Гол: Свідерскі, 41.
Польща: Щесни, Ківьор, Беднарек, Саламон, Франковські, Каміньські, Зелінські, Лінетті (Д. Шиманьскі, 78), Залевські (Скурась, 68), Левандовські, Свідерскі (С. Шиманьські, 89).
Албанія: Стракоша, Хюсай, Міхай, Кумбула, Баліу, Гьясула (Лячі, 88), Узуні, Аслані (Байрамі, 76), Рамадані, Асані (Мехметі, 70), Цикалеши (Сефері, 75).
Попередження: Лінетті, Саламон — Хюсай, Лячі.