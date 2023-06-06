Поєдинок відбору до Євро-2024 може відбутися на Вертерзе-Штадіон.
Фото: УАФ
06 червня 2023, 13:57
Матч Україна – Англія може відбутися в Австрії, повідомляє Kronen Zeitung.
За інформацією джерела, минулої п'ятниці делегація від України відвідала Вертерзе-Штадіон і нібито зарезервувала стадіон на 9 вересня.
При цьому, віденський стадіон Хаппель є фаворитом через більшу місткість.
Нагадаємо, що матч відбору до Євро-2024 відбудеться 9 вересня. Україна номінально буде господарем зустрічі. Матч заплановано на 19:00 за київським часом.
Відзначимо, що найближчий матч збірної України відбудеться 12 червня — проти Німеччини.
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