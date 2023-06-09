Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Одноклубник українця Руслана Маліновського отримав запрошення до національної команди.

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді не зможе допомогти збірній Франції у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

28-річний француз має проблеми з гомілкою, через що він перебуває на лікуванні в Катарі.

Замість нього у розташування команди Дідьє Дешама викликаний захисник Марселя Жордан Верету. Він приєднається до команди у суботу.

У нинішньому сезоні Верету провів 48 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, у найближчих матчах у рамках відбору Євро-2024 збірна Франції зіграє проти Гібралтару (16 червня) та Греції (19 червня).