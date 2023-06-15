Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українські арбітри будуть обслуговувати матч кваліфікації на Євро.

Українська бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським обслужить матч відбору на чемпіонат Європи, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Судді будуть працювати на матчі третього тура, в якому збірна Франції на виїзді зіграє проти скромного Гібралтара.

Допомагати Євгену Арановському на бокових лініях будуть Семен Шлончак та Віктор Матяш. Четвертим рефері буде Віталій Романов.

Матч між Гібралтаром та Францією відбудеться в п'ятницю, 16 червня, о 21:45.

Цікаво, що Євген Арановський в УПЛ отримав відсторонення до кінця сезону через невдале суддівство у матчі 28 туру Дніпро-1 — Ворскла.