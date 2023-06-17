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Дізнайся, на що ставити у матчі нашої національної збірної проти Мальти.

У понеділок, 19 червня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Мальти. Гра пройде у Трнаві на стадіоні Антона Малатінскего.

Україна — Мальта: онлайн-трансляція товариського матчу

Для збірної України ця гра стане другим великим викликом у червневій частині відбору до чемпіонату Європи-2024. Трохи раніше, 16 червня, "синьо-жовті" зіграли проти Північної Македонії.

Букмекери вірять у перемогу України. На тріумф "синьо-жовтих" виставлено коефіцієнт — 1,10. Перемога Мальти оцінюється у 31,00. Нічия — 12,00.

Українці та мальтійці у своїй історії зустрічались лише один раз — у товариській грі. Україна поступилась суперникам із мінімальним рахунком (0:1) у червні 2017 року.

Тож на що ставити?

Попри явний статус фаворита в України, ми очікуємо побачити цікавий матч. Однак не виключено, що нашій команді вдасться забезпечити впевнену перемогу над суперниками.

Пропонуємо вам звернути увагу на подію "Фора України (-1.5)", що оцінюється коефіцієнтом 1,50.

Також цікавим виглядає варіант із "Обидві заб'ють — Так". Коефіцієнт цієї події оцінює показником 2,80.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу українців складає 1.35, тоді як тріумф Мальти – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.