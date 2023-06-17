Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між двома національними командами.

У понеділок, 19 червня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Мальти. Гра пройде у Трнаві на стадіоні Антона Малатінскего.

Україна — Мальта: онлайн-трансляція товариського матчу

Для збірної України ця гра стане другим великим викликом у червневій частині відбору до чемпіонату Європи-2024. Трохи раніше, 16 червня, "синьо-жовті" зіграли проти Північної Македонії.

Українці та мальтійці у своїй історії зустрічались лише один раз — у товариській грі. Україна поступилась суперникам із мінімальним рахунком (0:1) у червні 2017 року.

Тоді на UPC-Арені в австрійському місті Грац Україна пропустила на початку від Зака Муската й так і не змогла вибратись із психологічної прірви.

Де дивитись матч Україна — Мальта?

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. На телебаченні транслювати матч будуть усі регіональні телеканали Суспільного, проте на будь-яких OTT-платформах на цих каналах подивитися футбол не вийде — тільки ТБ. Початок гри о 19:00 за київським часом.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу українців складає 1.35, тоді як тріумф Мальти – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.