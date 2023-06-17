Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи J, у якому зіграють Португалія та Боснія і Герцеговина.

Збірні Португалії та Боснії і Герцеговини зіграють поміж собою в рамках третього туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 на полі ліссабонського стадіону Да Луж.

Роберто Мартінес, у порівнянні з розгромом Люксембурга (6:0), залучив до стартового складу Діогу Кошту в рамці воріт, тоді як Канселу та Геррейру зіграють на флангах.

Фарук Хаджибегич, на тлі поразки від Словаччини (0:2), використав із перших хвилин Колашинаца та Барішича в лінії захисту, тоді як Цимірот повернувся до трійки в центрі поля, а Стеванович, Джеко та П'янич розташуються в атаці.

Португалія: Кошта — Канселу, Антоніу Сілва, Діаш, Д. Перейра, Геррейру — Б. Сілва, Пальїнья, Фернандеш — Роналду, Феліш.

Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Пепе, Орта, Отавіо, Інасіу, Леау, Невеш, Далот, Жота, Вітінья.



Боснія і Герцеговина: Шехич — Ахмедходжич, Санічанін, Колашинац, Барішич — Дедич, Цимірот, Хаджіахметович — Стеванович, Джеко, П’янич.