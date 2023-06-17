Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі показники українських футболістів.

Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 грала на виїзді проти Північної Македонії та здобула героїчну перемогу.

Статистичні портали традиційно оцінили учасників зустрічі. Так, за версією Whoscored найкращім у складі команди Реброва став Віктор Циганков з оцінкою у 8,4 бала.

Портал SofaScore, своєю чергою, вважає, що найкращим у складі української команди був Михайло Мудрик — 7,8 бала.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між збірними України та Північної Македонії.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу команди Реброва складає 2.07, тоді як тріумф македонців – 4.15. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.