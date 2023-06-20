Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник висловився про перемогу над Мальтою у відборі на ЄВРО-2024.

Національна збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу завдяки реалізованому пенальті у виконанні Віктора Циганкова на 72-й хвилині.

Голкіпер "синьо-жовтих" Сергій Кривцов поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Налаштовувалися як на складну гру. Знали, що Мальта — нелегкий суперник, гра це довела. Зараз всі команди вміють грати у футбол, незважаючи на ім'я чи якісь досягнення. Згадували гру з Люксембургом у Львові — 1:0, дуже важка гра була. Думаю, [проти Мальти] була ідентична гра, але проявили характер. Були моменти гарні — не забили, але 1:0 — три очки наші. Далі побачимо".

"Уболівальники дуже допомагали, приємно. Перед грою на розминці бачили, скільки прийшло вболівальників. Звісно, для мене як гравця, що виступає за кордоном — такого давно не бачив. Дуже приємно було повернутися".

"Перші матчі Реброва? Дуже короткий термін для якоїсь постановки гри. Думаю, що шість очок, які набрали — це максимальний результат. На сьогодні головне — це результат", — сказав Сергій Кривцов у коментарі для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Україна — Мальта ви можете на Football.ua.