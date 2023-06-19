Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів відбіркового матчу, що відбувся 19 червня 2023 року, 19:00.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

Команда Сергія Реброва з деякими труднощами вразила ворота супротивника завдяки точному пострілу Циганкова з пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Мальта:

Україна — Мальта 1:0

Гол: Циганков, 72 (пен.)

На 52-й хвилині Андрій Ярмоленко (Україна) не забив пенальті (поперечина).

Україна: Трубін — Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46) — Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Маліновський (Буяльський, 63), Судаков — Циганков (Сваток, 90+5) — Ванат (Довбик, 63).



Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) — З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг — Мбонг, Янкам, Гійомьє, Теума (Дж. Грек, 87), Камензулі — Джонс (Дімек, 62), Нвоко (Сатаріано, 46).



Попередження: Ванат, Маліновський — Ж. Борг, С. Борг.