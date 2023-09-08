Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець сподівається, що Україні допоможе досвід попередніх ігор з Англією.

Лівий захисник Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко у короткому інтерв'ю УАФ розповів про підготовку до гри з Англієї та поділився очікуваннями щодо атмосфери на стадіоні у Польщі, який прийматиме поєдинок.

Зінченко зазначив, що настрій перед матчем бойовий, а також подякував ЗСУ за можливість грати.

"Підготовка йде за планом. Всі хлопці і тренерський штаб роблять хорошу роботу, тому сподіваюся на гарний результат", – каже він.

Гравець збірної України також розповів, що у команді завжди намагаються аналізувати проведені матчі, тож він сподівається, що досвід попередніх зустрічей з Англією допоможе цього разу.

Зінченко поділився, що гравці Арсеналу та збірної Англії не встигли якось "підколоти" один одного перед матчем збірних.

"Не було часу після гри, всі роз'їхалися. Як то кажуть, друзі за полем та на полі немає друзів", – каже гравець.

Він також відповів на питання щодо важливості створення домашньої атмосфери під час матчів на нейтральному полі.

"Звичайно дуже приємно, коли весь стадіон жовто-блакитний. На жаль, це не може передати тієї атмосфери, яку ми відчували граючи у себе вдома, але, перш за все, як я вже сказав, дякуючи ЗСУ у нас є можливість грати просто у футбол. Дуже сподіваюся, що дуже скоро настане той час, коли ми зможемо грати в себе вдома, тому що коли ти граєш в себе вдома навіть повітря інше", – пояснив Зінченко.

Нагадаємо, матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.