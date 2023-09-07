Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український голкіпер висловився про майбутній матч проти збірної Англії у рамках відбору на ЄВРО-2024.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Англії.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Готуємося, розбираємо суперника. Настрій у збірній завжди гарний та бойовий, з цим проблем немає.

Англія — фаворит? На папері — то діло таке, все вирішується на полі. У нас також гарні гравці, гарна команда. Я вважаю, що бійцівські якості в нас навіть краще, ніж у них. Я завжди кажу, що все покаже лише гра. Все побачимо дев'ятого числа.

Робота у мадридському Реалі та у збірній — це різні речі, взагалі два різні світи, два різні тренери, різна схема. Подобається, що у Реброва дуже сучасний підхід: намагаємося демонструвати гарний, красивий та динамічний футбол, але завжди на перший план виходить результат. Будемо намагатися його здобувати.

Як вдома не буде ніде, але, звісно, грати в іншій країні та мати повний стадіон, таку підтримку проти такого сильного суперника — це, безумовно, буде чудовий вечір. Ми дуже вдячні, що маємо за кордоном таку підтримку. Це просто щось нереальне, і ми намагатимемося за це відплатити", — сказав Андрій Лунін у коментарі для пресслужби УАФ.

Нагадаємо, матч України проти Англії відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. На

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