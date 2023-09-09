Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич розповів про деталі особистого листування з гравцем.

Напередодні збірна Шотландії здолала Кіпр у гостьовому матчі в рамках п’ятого туру відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Кіпр — Шотландія 0:3 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Автором першого гола в звітному протистоянні став півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней, якого пов’язували з трансфером до мюнхенської Баварії в останні дні цьогорічного літнього трансферного вікна.

Однак цей перехід так і не відбувся, тож гравець і надалі відчуває брак ігрової практики в складі "Червоних дияволів", із приводу чого журналісти запитали головного тренера "тартанової армії" Стіва Кларка.

"У мене вже була одна або дві розмови зі Скоттом про те, як може скластись цей сезон для нього. Його ситуація схожа на випадок Кірана Тірні минулого року в Арсеналі.

Для мене лишень важливо, щоб, коли ж вони в своїх клубах не грають регулярно, хоча б тренувалися дуже наполегливо та працювали над собою. А коли вони вже нарешті отримають ті ігрові хвилини, щоб зробили все можливе, аби досягти успіху.

Усі гравці мають різні шляхи. Скотт також може впоратись із цією ситуацією інакше, аніж це зробив би Кіран чи Біллі Гілмор. Але до того моменту, поки вони продовжуватимуть повертатися до збірної Шотландії, роблячи те, що вони роблять, ми повинні бути задоволені й цим", — заявив шотландський фахівець.

У наступному турі Шотландія зіграє в гостях у Іспанії.