Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Україна та Англія.

Збірні України та Англії зіграють поміж собою на полі Міського стадіону у Вроцлаві в рамках п'ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Сергій Ребров, у порівнянні з першою грою (0:2), залучив до стартового складу Коноплю та Забарного до лінії захисту, тоді як Циганков зіграє праворуч в атаці.

Гарет Саутгейт, у свою чергу, використав із перших хвилин Гєї в центрі оборони.

Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Судаков, Степаненко — Циганков, Яремчук, Мудрик.

Запасні: Трубін, Лунін, Михайліченко, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Довбик, Буяльський, Ванат, Попов, Назарина, Караваєв.



Англія: Пікфорд — Вокер, Гєї, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем, Гендерсон, Райс — Сака, Кейн, Меддісон.

Запасні: Джонстон, Рамсдейл, Тріпп’єр, Коулвілл, Томорі, Філліпс, Данк, Езе, Рашфорд, Фоден, Галлагер, Вілсон.



Гра Україна — Англія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.