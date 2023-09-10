Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Італії прокоментував утрату очок в грі проти Північної Македонії.

Напередодні збірна Італії зіграла внічию в гостях у Північної Македонії в матчі п’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Півзахисник "Скуадри Адзурри" Сандро Тоналі після завершення гри прокоментував виступ команди.

"Це — точно не той результат, на який ми сподівались перед початком гри, і не той рахунок, який ми хотіли привезти назад додому.

Звідси наше розчарування є природним, так само як і те, що Північна Македонія гучно святкує здобутий нею результат. Але це футбол, кожна гра на міжнародному рівні є складною.

Як би там не було, однак нам потрібно повертатись до роботи, тому що за кілька днів ще один важливий матч. Нам потрібно повернути ту Італію, яку всі звикли бачити.

Ми добре контролювали хід цієї гри й мали багато моментів, але потім не змогли впоратися з відповіддю суперників в останні 15 хвилин. Шкода, бо ми припускались дуже малої кількості моментів.

Але й цього вистачило, щоб ми в підсумку поплатились за свої помилки нічийним результатом", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч збірна Італії проведе 12 вересня вдома проти України.