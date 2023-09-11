Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький футбольний союз розглядає не тільки кандидатуру Нагельсманна.

Двоє кандидатів невдовзі можуть поспілкуватися з Німецьким футбольним союзом щодо посади головного тренера збірної Німеччини, повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу.

За даними Лоу, наступником Фліка стане або Юліан Нагельсманн, або Матіас Заммер. Якщо жоден з них не буде призначений, то у збірній може затриматися Руді Феллер, який опікуватиметься "бундестім" у товариській грі проти Франції 12 вересня.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо про звільнення Ганса-Дітера Фліка. Він став першим звільненим тренером за 123-річну історію збірної Німеччини.