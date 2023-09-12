Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець опинився поза заявкою української збірної.

Хронічна проблема завадила захиснику збірної України Миколі Матвієнку підготуватися до матчу з італійцями, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Італія — Україна. Напередодні

Вчора Матвієнко провів все тренування на Сан-Сіро, але внаслідок загострення хронічної проблеми ахіллових сухожиль він опинився поза заявкою української збірної.

Зазначається, що через цю хронічну проблему гравець не мав можливості бути оптимально готовим до гри.

Нагадаємо, матч Італія — Україна відбудеться сьогодні, 12 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.