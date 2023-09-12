Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 12 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрілася з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.

Пропонуємо до вашої уваги відео голів та найкращих моментів цього протистояння.

1:0, Італія — Україна. Гол Фраттезі, 12 хвилина:

2:0, Італія — Україна. Гол Фраттезі, 28 хвилина:

2:1, Італія — Україна. Гол Ярмоленка, 41 хвилина:



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Матч між збірними України та Італії розпочався о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.