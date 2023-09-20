Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Румунські ультрас вивісили скандальні банери під час матчу з Косово.

Наступна домашня гра румунської національної збірної проти Андорри буде зіграна за закритими дверима, повідомляється на офіційному сайті Румунської футбольної федерації.

Дисциплінарна комісія УЄФА 20 вересня розглянула справу, відкриту за фактом ряду інцидентів під час матчу Румунії проти Косово, який відбувся 12 вересня у рамках відбору на Євро-2024. Федерацію футболу Румунії також оштрафували на 52 тисячі євро.

У число звинувачень входили: демонстрація та скандування політичних лозунгів; расистська поведінка вболівальників; запалення факелів; кидання предметів на поле; блокування місць загального доступу.

Додатково зазначається, що на гру з Андоррою, яка відбудеться 15 жовтня у Румунії, безкоштовно зможуть за деяких умов потрапити діти до 14 років.

Нагадаємо, у матчі з Косово румунські ультрас вивісили на трибуні банери з територіальними претензіями до України та Молдови. До того ж, гру довелося призупиняти через заворушення серед фанатів. Представники балканської країни прокоментували поведінку вболівальників суперника.