Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 12 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Туреччини у гостях мінімально обіграла Хорватію (1:0).

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 30 хвилині, а його автором став Баріс Їлмаз.

Після шести ігор Туреччина набрала 13 очок і посідає перше місце в групі Д, а у Хорватії — п'ять ігор, десять балів та другий рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Туреччина в 7 турі відбору на Євро-2024:

Хорватія – Туреччина 0:1

Гол: Їлмаз, 30.

Хорватія: Лівакович, Баришич (Соса, 80), Гвардіол, Шутало, Станішич, Ковачич (Бельйо, 80), Брозович, Модрич, Брекало (Влашич, 63), Пашалич (Маєр, 62), Муса (Петкович, 63).

Туреччина: Чакир, Озкаджар, Бардакджі, Акайдин, Кадіоглу, Озджан, Юксек (Айхан, 86), Чалханоглу, Кахведжі (Акгюн, 65), Актюркоглу (Їлдиз, 86), Їлмаз (Їлдирим, 75).

Попередження: Брозович, Баришич, Модрич, Петкович — Їлмаз, Чакир, Їддирим, Айхан, Акгюн.