Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної України поділився думками щодо наступної гри.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко під час пресконференції розповів, чого очікує від матчу проти Північної Македонії.

Гравець відзначив лінію атаки майбутнього суперника, а також те, як він діє на контратаках. Миколенко вважає, що Північна Македонія намагатиметься грати так само, як у Скоп'є у червні.

"Наступний матч — найважливіший. Якщо ми не братимемо три очки в кожному поєдинку, то нам буде важко", — підкреслив він.

Нагадаємо, матч Україна — Північна Македонія відбудеться завтра, 14 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 16:00 за київським часом. Слідкувати за грою Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.