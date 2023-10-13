Захисник збірної України поділився думками щодо наступної гри.
Віталій Миколенко, фото УАФ
13 жовтня 2023, 18:56
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко під час пресконференції розповів, чого очікує від матчу проти Північної Македонії.
Гравець відзначив лінію атаки майбутнього суперника, а також те, як він діє на контратаках. Миколенко вважає, що Північна Македонія намагатиметься грати так само, як у Скоп'є у червні.
"Наступний матч — найважливіший. Якщо ми не братимемо три очки в кожному поєдинку, то нам буде важко", — підкреслив він.
Нагадаємо, матч Україна — Північна Македонія відбудеться завтра, 14 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 16:00 за київським часом. Слідкувати за грою Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.