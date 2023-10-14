Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної Італії прокоментував відсторонення партнерів через ставки.

Напередодні прокуратура Італії висунула звинувачення щодо двох футболістів національної збірної, Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло, через їхню можливу залученість до нелегальних ставок.

Оскільки команда Лучано Спаллетті на той момент саме готувалась до матчу сьомого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Мальти, ця звістка вдарила по психологічному стану колективу.

Про це розповів воротар "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Доннарумма в своєму останньому інтерв’ю.

"Остання доба була дуже важкою для всієї Італії. Ми до кінця будемо підтримувати Тоналі та Дзаніоло. Із людської та спортивної точки зору нам дуже шкода втратити цих двох сильних виконавців, які неодмінно мали б нам допомогти.

Ми завжди будемо поруч із ним, як уже заявляв наш говорить тренер. Те, що сталось, накладає свій відбиток на прийдешню гру. Але ми — професіонали, тому думаємо виключно про футбол.

Ми провели чудовий тиждень тренувань. Роботу головного тренера та його штабу вже можна зауважити стосовно нашої гри. Кома дуже зосереджена на завтрашній грі та вівторковому матч проти Англії.

Барі? О, із цим містом пов’язана моя власна футбольна історія. Я в передчутті від повернення. Це, безумовно, має свій психологічний вплив на мене. Не можу дочекатись гри та вболівальників, які неодмінно нас підтримуватимуть", — заявив італійський виконавець.

Матч Італія — Мальта відбудеться 14 жовтня, о 21:45.