Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Італії прокоментував відсторонення партнерів через ставки.

Напередодні прокуратура Італії висунула звинувачення щодо двох футболістів національної збірної, Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло, через їхню можливу залученість до нелегальних ставок.

Оскільки команда Лучано Спаллетті на той момент саме готувалась до матчу сьомого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Мальти, ця звістка вдарила по психологічному стану колективу.

Про це розповів головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті в своєму останньому інтерв’ю.

"Це була важка ніч. Точно не така, яка має бути тоді, коли на наступний день ти повинен здобути важливий результат, і перед важливою грою відчуваєш певне тривожне очікування.

Ця ніч була іншою, ставало дедалі більше суму в міру того, як минали години. Уся команда була поруч з Тоналі і Дзаніоло. Хлопці шкодували про те, що сталось, і ми будемо продовжувати підтримувати їх, навіть коли світло прожекторів згасне, тому що зараз уся увага виключно на них двох.

Але правосуддя має відбутись. Якщо були скоєні неправомірні дії, за них треба відповідати. Тільки так це має працювати.

Відсторонення? Ми не можемо взяти двох хлопців, шокованих такою новиною, на гру. Те, що ми зробили, — правильний крок. Ми втрачаємо двох чемпіонів, тому що Дзаніоло показав нам, зокрема на цьому тижні: якщо очиститися від деяких вад, і цього разу я говорю виключно про футбол, він стає дійсно надзвичайним гравцем. У нього є просто дивовижний удар.

Тоналі, у свою чергу, має велику силу та потужність, тому я сподіваюсь тренувати їх обох знову якнайшвидше. Але інші наші гравці є так само сильними. Я бачу безмежний потенціал цієї команди", — заявив італійський фахівець.

Матч Італія — Мальта відбудеться 14 жовтня, о 21:45.