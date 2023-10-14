Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сергій Ребров зробив свій вибір.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Північної Македонії.

Головний тренер команди Сергій Ребров визначився з заявкою команди на гру. Він залишив поза грою Назарія Русина, Дениса Попова та травмованого Сергія Кривцова.

Україна — Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Єгор Назарина, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Владислав Ванат, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, слідкувати за грою Україна — Північна Македонія, стартовий свисток в якій має пролунати завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом, Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.