Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними України та Північної Македонії.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Північної Македонії.

СУБОТА, 13 ЖОВТНЯ, 16:00. ДЖЕНЕРАЛІ АРЕНА, ПРАГА (ЧЕХІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ

Національна збірна України продовжує свій нелегкий шлях у відборі на чемпіонат Європи. З урахуванням вже зіграних двох матчів проти головного фаворита групи в особі збірної Англії, причому в одному з яких "синьо-жовтим" вдалося здобути сенсаційну нічию (1:1), можна було б сказати, що найважче позаду, проте в нашому випадку все тільки починається.

По-перше, команді Сергія Реброва ще доведеться зіграти проти Італії, можливо, вирішальний поєдинок у боротьбі за друге місце. По-друге, весь акцент зараз виключно на наступному суперникові в особі збірної Північної Македонії, яка, знаючи з власного досвіду, точно не потребує якоїсь недооцінки.

Крім вищезгаданого нічийного результату з Англією, у своєму останньому матчі збірна Україна поступилася Італії в гостях, вкрай невдало провівши стартовий відрізок. Воно і не дивно, адже зіграти за кілька днів поспіль з англійцями та італійцями — вже саме по собі звучить як випробування, але загалом тоді "синьо-жовтим" проти Італії вдалося обійтися малою кров'ю на тлі підсумкової поразки з рахунком 1:2, яка аж ніяк не зіпсувала в цілому позитивне враження від початкового етапу роботи тренерського штабу Сергія Реброва на чолі збірної.

Збірна повертається! Голосуй за Лева матчу на сайті під час гри та роби свій вибір за найкращого гравця.

Обирай Лева Матчу разом з брендом "Львівське" на сайті levmatchu.uaf.ua під час гри. Кожен уболівальник може зробити свій вибір та проголосувати за найкращого гравця.

Кожен голос буде конвертовано в 1 гривню національним спонсором і буде надіслано на благодійність.

Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА ПЕРЕМОГА!



Жовтневі матчі відбору на ЄВРО-2024 проти Північної Македонії та Мальти виглядають не такими страшними, але це лише візуально. Не можна не взяти до уваги ще й наявність серйозних кадрових втрат України на правому фланзі атаки через травми Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. У то й же час, Руслан Маліновський перебуває не в найкращій своїй формі, а у Михайла Мудрика нещодавно було пошкодження, нехай і несерйозне, через що в останньому матчі за Челсі проти Бернлі він зіграв лише вісім хвилин. Денис Попов також тренувався останнім часом за індивідуальною програмою.

Окрім кадрових втрат у стані української команди, збірна Північної Македонії сама по собі не є якимось простим суперником. Ми звикли говорити про те, що основна боротьба за друге місце в групі пройде між Україною та Італією, але варто просто подивитися на поточний стан справ у турнірній таблиці — у македонців зараз рівна кількість очок з командами Реброва та Спаллетті (7), при тому що з "синьо-жовтими" ще й однакова кількість зіграних матчів.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: ЯК АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО СТАВ ЛЕГЕНДОЮ СВІТОВОГО ФУТБОЛУ

Так, нехай на підопічних Благоя Мілевські ще чекають по одному матчу з Англією та Італією, причому будуть вони заключними у відборі та відбудуться в короткий часовий проміжок. І так, нехай Англія нещодавно розгромила їх з непристойним рахунком 0:7, проте проти італійців вони все ж змогли здобути домашню нічию, незважаючи на те, що б там згодом не говорили про жахливий стан поля того вечора, який більше нагадував всім город.

Єдиний висновок, який зараз можна зробити: збірній України навряд чи буде легко проти Північної Македонії, але, у той же час, будь-який результат окрім перемоги розцінюватиметься як провал команди Реброва. Нехай македонці і створювали "синьо-жовтим" серйозні проблеми у всіх чотирьох останніх проведених очних поєдинках, включаючи зустріч у цьому відборі на ЄВРО-2024 (3:2) , але всі ті матчі завершувалися для України перемогами. Чому і цього разу ми маємо сподіватися та розраховувати на щось інше, окрім перемоги?

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України пропонується коефіцієнт 1,66, тоді як потенційний успіх Північної Македонії оцінюється показником 5,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Степаненко, Зінченко — Зубков, Довбик, Мудрик

Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Мусліу, Серафімов — Ашловські, Елезі, Атанавські, Аліоські — Міовські, Барді, Ельмас

Заявка збірної України:

Заявка збірної Північної Македонії:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України:

Благоя Мілевські, головний тренер збірної Північної Македонії:

"Ми завершуємо відбір, тому всі матчі зараз вирішальні. Нас влаштує лише перемога, так само, як і Україну, щоб мати більш виграшну позицію перед матчами у листопаді. Очікую відкритої гри, тому що грати на нічию ніхто не буде.

Ми проаналізували перший матч з Україною, особливо останні 30 хвилин – помітили як аномалії, так і позитивні моменти. Нам доведеться виправляти багато того, що не працювало у червні.

Ми хочемо перемогти, працюємо тільки на такий результат, з яким би суперником не грали. Атмосфера в команді після вересневих вже стала кращою".

КОРОТКІ ФАКТИ ЩОДО СКЛАДІВ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА