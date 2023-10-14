Португальці на своєму полі пропустили двічі.
Роберто Мартінес, getty images
14 жовтня 2023, 10:59
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своєї команди над Словаччиною з рахунком 3:2.
"Я задоволений результатом, задоволений кількістю моментів, які ми створили. У першому таймі ми бачили дуже добру збірну Португалії. Ми хотіли продовжувати домінувати, забивати, але надто розкрилися.
Словаччина мала чотири удари по воротах, у нас — 12. Ми втратили багато моментів, але все одно заслужили на цю перемогу", — наводить слова іспанця офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору до Євро-2024 між Португалією та Словаччиною.