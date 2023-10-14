Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головним суддею призначено Віктора Копієвського.

Українські арбітри продовжують отримувати призначення на матчі відбору до чемпіонату Європи 2024 року.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, бригада суддів на чолі з Віктором Копієвським обслужить поєдинок восьмого туру між Сан-Марино та Данією.

На лініях йому допомагатимуть Олександр Жуков та Володимир Висоцький. Обов’язки четвертого арбітра покладено на Віталія Романова.

Зазначимо, що матч групи Н Сан-Марино — Данія відбудеться 17 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що матч Мальта — Україна обслужить данська бригада арбітрів.