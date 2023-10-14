Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Мортен Крог очолить команду рефері.

Збірна України в рамках восьмого туру групового етапу відбіркового циклу до Євро-2024 зіграє на виїзді проти Мальти.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, обслуговувати поєдинок буде данська бригада арбітрів на чолі з Мортеном Крогом.

Допомагати йому будуть Денніс Расмуссен та Стеффен Брамсен. Четвертим рефері буде працювати Міккель Реддер.

Нагадаємо, матч Мальта — Україна заплановано на 17 жовтня. Стартовий свисток — о 21:45. Зазначимо, що два основних гравці збірної Мальти можуть пропустити матч проти команди Реброва.