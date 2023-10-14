Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німець високо оцінює перспективи своєї команди.

13 жовтня, збірна Бельгії у важкому матчі здолала збірну Австрії (3:2) та завчасно вийшла на Євро-2024. Короткий коментар після гри дав головний тренер бельгійців Доменіко Тедеско. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Дуже гордий за нашу молодь. Дехто грав за збірну вперше. Маю великі плани на цих футболістів. Цей успіх дуже важливий для всієї Бельгії. Сьогодні було нелегко", — сказав головний тренер збірної Бельгії.

Напередодні, стало відомо хто буде головним рефері на матчі відбору до Євро-2024 між Мальтою та Україною.