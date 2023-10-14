Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 14 жовтня 2023 року, 16:00.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.

У першому таймі після рикошету рахунок відкрив центральний півзахисник Георгій Судаков, для якого цей гол став дебютним за головну команду країни.

Крапку ж в цьому протистоянні поставив Олександр Караваєв у компенсований до другого тайму час неймовірним ударом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Північна Македонія у 7 турі відбору на ЄВРО-2024:



Україна — Північна Македонія 2:0

Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5



Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко (Сидорчук, 76), Судаков (Сваток, 87), Степаненко — Зубков (Маліновський, 67), Довбик (Яремчук, 75), Мудрик (Караваєв, 87).



Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв (Чурлінов, 46), Серафімов, Мусліу — Ашковські (Дімоські, 46), Елезі (Дорієв, 74), Атанасов (Адемі, 62), Барді, Аліоські — Ельмас, Міовські (Трайковські, 83).



Попередження: Маліновський, Зінченко (не на полі) — Серафімов, Адемі