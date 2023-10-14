Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
14 жовтня 2023, 17:57
Україна здолала Північну Македонію з видовищним голом Караваєва
Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбиває підсумки матчу Україна — Північна Македонія, у якому команда Сергія Реброва .
Getty Images
14 жовтня 2023, 17:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Україна — Північна Македонія 2:0
Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко (Сидорчук, 76), Судаков (Сваток, 87), Степаненко — Зубков (Маліновський, 67), Довбик (Яремчук, 75), Мудрик (Караваєв, 87).
Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв (Чурлінов, 46), Серафімов, Мусліу — Ашковські (Дімоські, 46), Елезі (Дорієв, 74), Атанасов (Адемі, 62), Барді, Аліоські — Ельмас, Міовські (Трайковські, 83).
Попередження: Маліновський — Серафімов