Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дав свій коментар.

Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (2:0).

"Установки від Реброва пробивати здалеку не було. Перший раз вийшло з рикошету забити, в ще одному моменті воротар зробив хороший сейв.

Думаю, що міг би зіграти набагато краще, багато моментів було, коли треба було грати вперед, були моменти, коли міг віддати кращу передачу, але головне що ми здобули перемогу.

Звичайно емоції краще ніж проти Італії, але вже починаємо думати про Мальту.

Перший матч проти Мальти був дуже складний, ми не реалізували багато моментів, але сподіваюсь, що ми заб'ємо швидкий гол

При своїх трибунах грати неймовірно. Весь стадіон тебе підтримує, це дуже атмосферно і звичайно допомагає

Я вірив, що другий гол буде. Як атакувальний футболіст я завжди хочу забивати, віддавати передачі. Гол Караваєва — шедевр", — сказав Судаков Суспільному.

Раніше повідомлялося, що Судаков — найкращий гравець матчу між Україною та Північною Македонією за версію статистичних порталів.