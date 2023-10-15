Форвард збірної Італії прокоментував перемогу над Мальтою.
Доменіко Берарді, Getty Images
15 жовтня 2023, 09:44
Збірна Італії в домашньому поєдинку сьомого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 не залишила шансів Мальті.
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Нападник "Скуадри Адзурри" Доменіко Берарді, на рахунку якого дубль у звітному протистоянні, після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.
"Виключно приємні враження від гри, я задоволений тим, що мені вдалось забити двічі. Але ще більше я задоволений грою у виконанні нашої команди. Це був важкий тиждень роботи під орудою тренера Спаллетті, і тому зараз ми дуже задоволені нашим здобутком.
Наступний матч на Вемблі? У нас чудові спогади про той стадіон, тож ми поїдемо туди і спробуємо зробити те, що зробили сьогодні — зіграти в нашу гру й перемогти", — заявив італійський виконавець.
У наступному турі збірна Італії гостюватиме в Англії.