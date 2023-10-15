Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард збірної Італії прокоментував перемогу над Мальтою.

Збірна Італії в домашньому поєдинку сьомого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 не залишила шансів Мальті.

Італія — Мальта 4:0 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Нападник "Скуадри Адзурри" Доменіко Берарді, на рахунку якого дубль у звітному протистоянні, після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.

"Виключно приємні враження від гри, я задоволений тим, що мені вдалось забити двічі. Але ще більше я задоволений грою у виконанні нашої команди. Це був важкий тиждень роботи під орудою тренера Спаллетті, і тому зараз ми дуже задоволені нашим здобутком.

Наступний матч на Вемблі? У нас чудові спогади про той стадіон, тож ми поїдемо туди і спробуємо зробити те, що зробили сьогодні — зіграти в нашу гру й перемогти", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Італії гостюватиме в Англії.