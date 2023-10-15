Захисник збірної Італії прокоментував свій перший матч у складі головної команди країни.
Дестіні Удоджі, Getty Images
15 жовтня 2023, 11:45
Збірна Італії в домашньому поєдинку сьомого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 не залишила шансів Мальті.
Італія — Мальта 4:0 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024
Захисник "Скуадри Адзурри" Дестіні Удоджі, на рахунку якого гольовий пас у звітному протистоянні, після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.
"Надягнути футболку збірної Італії було моєю мрією дитинства, і тепер вона збулась.
Я від цього дуже щасливий і ще більше радію від нашої перемоги, яка дозволяє нам продовжувати боротись за путівку до чемпіонату Європи.
Поки що, для мене все йде добре в цьому сезоні, але я повинен продовжувати наполегливо працювати й доводити, на що я здатний. Дебют присвячую своїй родині та всім небайдужим.
Наступна гра проти Англії? Це буде великий двобій. Ми поїдемо на Вемблі для того, щоб грати в свій футбол і перемагати", — заявив італійський виконавець.
У наступному турі збірна Італії гостюватиме в Англії.