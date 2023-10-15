Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної Італії прокоментував свій перший матч у складі головної команди країни.

Збірна Італії в домашньому поєдинку сьомого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 не залишила шансів Мальті.

Італія — Мальта 4:0 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Захисник "Скуадри Адзурри" Дестіні Удоджі, на рахунку якого гольовий пас у звітному протистоянні, після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.

"Надягнути футболку збірної Італії було моєю мрією дитинства, і тепер вона збулась.

Я від цього дуже щасливий і ще більше радію від нашої перемоги, яка дозволяє нам продовжувати боротись за путівку до чемпіонату Європи.

Поки що, для мене все йде добре в цьому сезоні, але я повинен продовжувати наполегливо працювати й доводити, на що я здатний. Дебют присвячую своїй родині та всім небайдужим.

Наступна гра проти Англії? Це буде великий двобій. Ми поїдемо на Вемблі для того, щоб грати в свій футбол і перемагати", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Італії гостюватиме в Англії.