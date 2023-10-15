Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець Фіорентини встановив цікавий рекорд.

Збірна Італії в домашньому поєдинку сьомого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 не залишила шансів Мальті.

Італія — Мальта 4:0 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Автором першого голу в звітному протистоянні став центральний півзахисник Фіорентини Джакомо Бонавентура, для якого цей вечір запам’ятається назавжди, оскільки досвідчений виконавець оформив тільки перший м’яч за головну команду країни в своїй кар’єрі.

Таким чином, у віці 34 років та 54 днів Бонавентура став найстаршим гравцем, який коли-небудь відзначався дебютним голом за "Скуадру Адзурру".

У його професійній кар’єрі було чимало матчів у складі Мілана, Аталанти, Падови, Фіорентини, а також кілька ігор за Перголеттензе 1932, тоді як до розташувань національних команд різних вікових груп його викликали всього 30 разів (14 — до національної збірної).

У наступному турі збірна Італії гостюватиме в Англії.