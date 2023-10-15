Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Італії прокоментував перемогу над Мальтою.

Збірна Італії в домашньому поєдинку сьомого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 не залишила шансів Мальті.

Італія — Мальта 4:0 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Півзахисник "Скуадри Адзурри" Джакомо Бонавентура, на рахунку якого перший забитий м’яч у цьому протистоянні, після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.

"Це був справді чудовий момент для мене. Із Фіорентиною ми непогано розпочали сезон, а сьогодні мені вдалось забити вже з першого удару. Я дуже радію від цього й тепер буду насолоджуватись цим вечором, а вже від завтра починаємо думати про Англію.

Перепрошую в усіх фанатів збірної Італії, що так довго йшов до першого м’яча. Але я все ж таки прийшов! Мені пощастило, що на цей раз усе пройшло добре. Зрештою, у матчах проти команд із дуже щільним захистом завжди важко відкрити рахунок. Коли ми забили гол, це дозволило нам грати з меншим тиском.

Дзаніоло та Тоналі? Під час тренування перед грою ми чітко проговорили цю ситуацію, і наші думки були зосереджені на цьому питанні там, але коли матч розпочався, ми повністю зосередилися на футбольному полі. Решта залишається поза ним", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Італії гостюватиме в Англії.