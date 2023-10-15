Керманич збірної Італії прокоментував перемогу над Мальтою.
Лучано Спаллетті, Getty Images
15 жовтня 2023, 12:53
Збірна Італії в домашньому поєдинку сьомого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 не залишила шансів Мальті.
Італія — Мальта 4:0 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024
Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.
"Важливими після кожної гри є три очки, які ти або здобуваєш, або не здобуваєш. Ми не сприймали цей виклик у вигляді Мальти легковажно, продемонструвавши професійне ставлення до власної роботи.
Ви й самі бачите, що ці гравці прагнуть більше вивчити один одного й грати в якісний футбол, тому ми дуже задоволені.
Мойзе Кін? Це була хороша гра в його виконанні, як для позиції вінгера, коли він грав на команду і використовував свої фізичні дані. Він може бути для нас дуже корисним. Я привітав його за те, що він боровся за кожен м’яч і в деяких моментах демонстрував хорошу техніку.
Далі в нас за розкладом Англія. Це буде матч, у якому ми дійсно можемо побачити наш потенціал. Коли ми зіграємо ту гру, я скажу вам, яким саме є цей потенціал", — заявив італійський фахівець.
У наступному турі збірна Італії гостюватиме в Англії.