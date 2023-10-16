Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Іспанії прокоментував перемогу над Норвегією.

Збірна Іспанії напередодні мінімально обіграла Норвегію та вийшла до чемпіонату Європи-2024.

Норвегія — Іспанія 0:1 Відео гола та огляд матчу відбору Євро-2024

Головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте після завершення гри оцінив виступ власної команди.

"Щасливий і задоволений настільки, наскільки ви можете собі це уявити. Команда зростала за ходом відбіркового циклу. Ми були згуртовані, і це одразу кидалось у очі. Було виконано багато роботи, аби досягти цього. Я щасливий через реакцію команди.

Бути тут було нашим обов’язком і відповідальністю. Нічого більше. Я дуже щасливий, але головне — баланс. Коли ми досягли балансу, настав час говорити і думати лише про футбол.

Голанд? Зупинити його було справою всієї команди. Досяжних до вибору центральних захисників у мене стає все більше і більше з кожним днем. У нас у розпорядженні є не тільки троє, які грали сьогодні. Їх значно більше, і вони всі дуже хороші.

Ми пам'ятаємо все, що ми пережили в цьому відбірковому раунді. Якісь речі та моменти були виправлені, але сценарій залишився той же, із цими деталями. Попит зростає з кожним днем, і тому ми повинні продовжувати працювати.

Є багато хороших гравців на вибір. Важливо те, що відбувається на полі й що відбувається поза ним. Гравці знайомляться з нами і знають, чого ми хочемо.

У нас є дуже хороша кадрова база. У нас є відмінне сьогодення та вже на підході майбутнє. Зараз не час порівнювати. Це зробить конкуренція. Ми побачимо, де ми знаходимось. Те, що ми бачимо зараз, робить нас людьми з оптимістичними поглядами.

Матч проти Норвегії сьогодні — це одна з ігор, після якої ми вийшли дуже задоволені. Ми показали зрілість, домінували в грі від початку до кінця. Я дивився за перебігом подій дуже спокійно", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі збірна Іспанії зіграє гостьовий матч проти Кіпру.