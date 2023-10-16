Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі восьмого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Норвегію на полі суперників та вийшла до чемпіонату Європи-2024 (1:0).

Єдиний м’яч у зустрічі опинився на початку другого тайму на рахунку Гаві в ситуації, коли гра поміж командами до перерви була рівною.

Але після пропущеного Норвегія так і не змогла дати ради власній грі в атаці, що в підсумку позбавило її можливості долучитись до решти учасників великого турніру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Норвегія — Іспанія у 8 турі відбору на Євро-2024:

Норвегія — Іспанія 0:1

Гол: Гаві, 48

Норвегія: Нюланн — Р’єрсон, Страндберг (Аєр, 77), Естігор, Мелінг — Бобб (Серлот, 58), Берг (Нуса, 57), Берге, Еурснес (Торстведт, 77) — Едегор, Голанд.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Д. Гарсія, 46), Лапорт, Ф. Гарсія — Гаві (Сансет, 79), Родрі, Руїс — Ферран Торрес (Педраса, 71), Мората (Хоселу, 88), Фаті (Оярсабаль, 46).

Попередження: Бобб, Р’єрсон — Ле Норман, Лапорт, Мората, Родрі