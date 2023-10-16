Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі восьмого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Уельсу на власному полі розібралась із Хорватією (2:1).

Усі голи в цьому матчі глядачі побачили вже після перерви, тоді як господарям за допомоги дублю Вілсона вдалось схилити хід подій на власну користь.

Відповідь від Хорватії надійшла виключно у вигляді м’яча Пашалича під завісу протистояння, хоча й гості мали певну перевагу за володінням м’ячем у другому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Уельс — Хорватія 2:1 у 8 турі відбору на Євро-2024:

Уельс — Хорватія 2:1

Голи: Вілсон, 47, 60 — Пашалич, 75.

Уельс: Ворд — Робертс, Родон, Мефам, Девіс — Дж. Джеймс, Г. Вілсон (Броудхед 80), Ампаду, Вільямс — Брукс (Д. Джеймс 57), Мур.

Хорватія: Лівакович — Юранович (Станішич 46), Віда, Гвардіол, Баришич (Соса 59) — Модрич, Брозович, Ковачич — Маєр, Муса (Бельо 46), Брекало (Пашалич 46).

Попередження: Д. Джеймс 86 — Вида 22, Брозович 89.