Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі восьмого туру відбіркового циклу Євро-2024 збірна Португалії в гостях розгромила національну команду Боснії і Герцеговини (5:0).

Перемогу команді Роберто Мартінеса принесли забиті м'ячі у виконанні Бруну Фернандеша, Жоау Канселу, Жоау Феліша та Кріштіану Роналду, який оформив дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боснія і Герцеговина — Португалія у 8 турі відбору на Євро-2024:

Боснія і Герцеговина – Португалія 0:5

Голи: Роналду, 5 (з пенальті), 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Феліш, 41.

Боснія і Герцеговина: Шехич (Василь, 72), Колашинац, Хаджикадуніч, Барішич (Гойкович, 72), Дедіч, Рахмановіч (Хаджиахметовіч, 46), Демірович (Газібеговіч, 46), Цимірот, П'яніч, Стевановіч (Хамуліч, 66), Джеко.

Португалія: Кошта, Канселу, Інасіу, Діаш, Далот, Леау (Нету, 66), Феліш (Вітінья, 79), Перейра, Отавіо (Невеш, 85), Фернандеш (Невеш, 79), Роналду (Жота, 66).

Попередження: Хаджикадунич, Сеад Колашинац.