Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 21:45.

У поєдинку восьмого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Нідерландів у гостях мінімально обіграла Грецію (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на третій компенсованій хвилині, а його автором став захисник "помаранчевих" Вірджил ван Дейк, який реалізував пенальті.

Також наголосимо, що на 28 хвилині гості мали чудовий шанс вийти вперед, але Ваут Веггорст не реалізував одинадцятиметровий удар.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Греція — Нідерланди у 8 турі відбору на Євро-2024:

Греція – Нідерланди 0:1

Гол: ван Дейк, 90+3 (з пенальті).

Греція: Влаходімос, Цимікас, Рота, Кульєракіс (Сіопіс, 61), Рецос, Мавропанос, Манталос (Павлідіс, 81), Курбеліс (Бухалакіс, 60), Масурас (Якумакіс, 77), Іоаннідіс, Бакасетас (Фунтас, 60).

Нідерланди: Вербрюгген, Гартман (ван де Вен, 74), Аке, ван Дейк, Гертрейда (Мален, 46), Рейндерс, Віффер (де Рон, 81), Сімонс (Верман, 62), Бергвейн, Думфріс, Веггорст (Броббі, 62).

Попередження: Курбеліс, Манталос, Рецос, Павлідіс — Гертрейда, Сімонс.

На 28 хвилині Ваут Веггорст (Нідерланди) не реалізував пенальті.