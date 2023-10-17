Казахстан в рамках поєдинку восьмого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року грав на виїзді проти Фінляндії.

"Суомі" змогли відкрити рахунок в середині першого тайму завдяки точному пострілу Тейлора, проте під завісу гри Зайнутдінов відзначився дублем та приніс казахам три бали.

ГРУПА H
1 Словенія 7 5 1 1 16 6 10 16
2 Данія 7 5 1 1 15 6 9 16
3 Казахстан 8 5 0 3 12 9 3 15
4 Фінляндія 8 4 0 4 12 9 3 12
5 Північна Ірландія 7 2 0 5 7 8 -1 6
6 Сан-Марино 7 0 0 7 0 24 -24 0


Завдяки цьому результату збірна Казахстану наблизилась до Словенії та Данії на відстань одного балу та продовжує боротьбу за вихід у фінальну частину.

Фінляндія — Казахстан 1:2
Голи: Тейлор, 28 — Зайнутдінов, 77, 89