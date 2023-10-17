Відстань до перших двох команд складає лише один бал.
Фінляндія - Казахстан, getty images
17 жовтня 2023, 21:21
Казахстан в рамках поєдинку восьмого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року грав на виїзді проти Фінляндії.
"Суомі" змогли відкрити рахунок в середині першого тайму завдяки точному пострілу Тейлора, проте під завісу гри Зайнутдінов відзначився дублем та приніс казахам три бали.
|ГРУПА H
|1
|
|Словенія
|7
|5
|1
|1
|16
|6
|10
|16
|2
|
|Данія
|7
|5
|1
|1
|15
|6
|9
|16
|3
|
|Казахстан
|8
|5
|0
|3
|12
|9
|3
|15
|4
|
|Фінляндія
|8
|4
|0
|4
|12
|9
|3
|12
|5
|
|Північна Ірландія
|7
|2
|0
|5
|7
|8
|-1
|6
|6
|
|Сан-Марино
|7
|0
|0
|7
|0
|24
|-24
|0
Завдяки цьому результату збірна Казахстану наблизилась до Словенії та Данії на відстань одного балу та продовжує боротьбу за вихід у фінальну частину.
Фінляндія — Казахстан 1:2
Голи: Тейлор, 28 — Зайнутдінов, 77, 89