Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відстань до перших двох команд складає лише один бал.

Казахстан в рамках поєдинку восьмого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року грав на виїзді проти Фінляндії.

"Суомі" змогли відкрити рахунок в середині першого тайму завдяки точному пострілу Тейлора, проте під завісу гри Зайнутдінов відзначився дублем та приніс казахам три бали.

ГРУПА H 1 Словенія 7 5 1 1 16 6 10 16 2 Данія 7 5 1 1 15 6 9 16 3 Казахстан 8 5 0 3 12 9 3 15 4 Фінляндія 8 4 0 4 12 9 3 12 5 Північна Ірландія 7 2 0 5 7 8 -1 6 6 Сан-Марино 7 0 0 7 0 24 -24 0



Завдяки цьому результату збірна Казахстану наблизилась до Словенії та Данії на відстань одного балу та продовжує боротьбу за вихід у фінальну частину.

Фінляндія — Казахстан 1:2

Голи: Тейлор, 28 — Зайнутдінов, 77, 89