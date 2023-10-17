Вінгер нарешті відкрив лік голам.
Михайло Мудрик, getty images
17 жовтня 2023, 23:41
Збірна України в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року грає на виїзді проти Мальти та веде з рахунком 3:1.
Третій м'яч команди Сергія Реброва забив Михайло Мудрик після відмінного вривання в центр та прицільного пострілу в верхній кут.
Для вінгера Челсі цей гол став першим у футболці національної збірної України. Для цього йому знадобилось 15 матчів. Також на рахунку Мудрик три результативні передачі.
Гра Мальта — Україна почалась о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.