Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер нарешті відкрив лік голам.

Збірна України в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року грає на виїзді проти Мальти та веде з рахунком 3:1.

Третій м'яч команди Сергія Реброва забив Михайло Мудрик після відмінного вривання в центр та прицільного пострілу в верхній кут.

Для вінгера Челсі цей гол став першим у футболці національної збірної України. Для цього йому знадобилось 15 матчів. Також на рахунку Мудрик три результативні передачі.

Гра Мальта — Україна почалась о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.