Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футбольний матч було скасовано через теракт у Брюсселі.

Збірна Бельгії готова не догравати скасований матч відбірного циклу Євро-2024 проти Швеції. Про це повідомляє Sky Sports із посиланням на Le Soir.

Нагадаємо, матч відбору Євро-2024 було скасовано після першого тайму, який закінчився з рахунком 1:1. Він був перерваний через вбивство двох шведських вболівальників у Брюсселі.

"Ми хочемо висловити повагу до Швеції у цій складній ситуації. Я зв'яжуся з федераціями футболу Швеції, Австрії та УЄФА, щоб обговорити це питання.

На чисто спортивному рівні рахунок 1:1 не вигідний для нас, але ми не наполягатимемо на тому, щоб дограти матч. У певний момент етика та мораль мають взяти гору", — сказав гендиректор Футбольної асоціації Бельгії Ману Лерой.

Збірна Бельгії лідирує у групі F після шести ігор, набравши 16 очок. Вона разом із Австрією, яка набрала 16 балів після семи ігор, вже гарантували собі місця на Євро-2024. У Швеції шість очок і третій рядок перед Азербайджаном (4) та Естонією (1).